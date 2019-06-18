Украинские евробонды купили инвестфонды из 25 стран - Минфин

Больше 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации Украины на 1 млрд евро. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Вместе с выпуском семилетних ОВГЗ в евро география инвесторов в украинские ценные бумаги существенно расширилась. 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации, выпущенные Украиной в евро", - говорится в сообщении Минфина.

В частности, украинские еврооблигации купили инвесторы из Австралии, Бельгии, Великобритании, Греции, Дании и тд.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов после 15 летней паузы выпустило еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.

10 июня Минфин объявил о выпуске еврооблигаций сроком обращения на 7 лет, номинированных в евро.

Напомним, что в октябре 2018 года Украина разместила евробонды на $2 млрд: 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.