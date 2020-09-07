Международные резервы Украины вышли на уровень октября 2012 года

На 1 сентября 2020 международные резервы Украины составляли $29,048 млрд (в эквиваленте). В августе резервы увеличились на 1%, прежде всего – благодаря ситуации на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на предварительные данные.

Резервы почти достигли уровня на 1 октября 2012 года ($29,2 млрд).

Динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы: операции НБУ на межбанковском валютном рынке, операции правительства по управлению госдолгом, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Как отметили в НБУ, в августе предложение валюты превышало спрос и регулятор мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил $460,5 млн. Интервенции по продаже валюты не проводились.

Валютные поступления в пользу правительства Украины в течение августа составили $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $645,2 млн. Из этой суммы $496,5 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные – по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Также в августе правительство и НБУ выплатили $204,5 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

В НБУ подчеркивают, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

На 1 августа международные резервы Украины составляли $28,8 млрд. Резервы увеличились благодаря валютным поступлениям в $1,2 млрд от размещения еврооблигаций.

размещения еврооблигаций. По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины за июль вырос на 0,4% – до $85 млрд.

2 сентября Минфин сообщил, что Украина успешно прошла пик выплат 2020 года по внешнему долгу.

По прогнозам МВФ, международных резервов Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

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Александр Мясищев

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