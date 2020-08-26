Госдолг Украины в долларах превысил $85 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины за июль в национальной валюте вырос на 3,8% - до 2,3 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 0,4% - до 85 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По состоянию на 31 июля 2020 года государственный внешний долг составлял 1,2 трлн грн, или $43,1 млрд. Государственный внутренний долг - 878,6 млрд грн или $31,7 млрд.

В 2020 году Украине необходимо погасить внешних долгов на сумму $3,5 млрд и внутренних в долларовом эквиваленте - на сумму $5,5 млрд.

На погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году будет направлено около 600 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде.

Согласно методологии Минфина, соотношение госдолга к ВВП на уровне 60% является критическим показателем. В январе 2020 года этот показатель впервые с 2013 года опустился ниже 50%. Однако к середине года он вновь вернулся до уровня 60%.

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Сергей Чигирь

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