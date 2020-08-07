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Международные резервы Украины подросли из-за выпуска евробондов

07.08.2020, 11:40
Международные резервы Украины подросли из-за выпуска евробондов - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Международные резервы Украины на 1 августа выросли на 1% - до $28,8 млрд. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", – отметил НБУ.

На динамику резервов повлияли валютные поступления в размере $1,75 млрд, в том числе, $1,2 млрд – от размещения евробондов и $608 млн – от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте, заявили в НБУ.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает НБУ.

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Сергей Чигирь
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