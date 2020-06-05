За месяц международные резервы Украины сократились на 1,3%

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ отмечают, что в мае золотовалютные резервы уменьшились на 1,3%, однако остаются на уровне, близком к показателям начала года.

В Нацбанке снижение резервов объясняют погашением значительной части обязательств по государственному долгу. Среди факторов, определявших динамику резервов в мае НБУ выделяет:

1) операции правительства по управлению госдолгом. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направлено $1,476 млрд (в эквиваленте);

2) операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Так как предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, Нацбанк выкупал избыток и пополнял международные резервы. Всего в мае НБУ выкупил $660,6 млн. Интервенции по продаже валюты не проводились;

3) переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $73,4 млн.

В НБУ утверждают, что объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, и этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

На 1 мая $24,92 млрд. международные резервы превысили $25,69 млрд, на 1 апреля они упали до

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное