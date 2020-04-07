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Международные резервы НБУ упали ниже $25 млрд

Международные резервы НБУ упали ниже $25 млрд
07.04.2020, 14:35

В Нацбанке отмечают, что международные резервы вернулись к показателям начала года

На 1 апреля международные резервы Украины, по предварительным данным составили $24,92 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года", - говорится в сообщении.

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В Нацбанке напоминают, что уменьшение международных резервов в прошлом месяце было обусловлено значительными объемами валютных интервенций, направленных на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения.

Динамику резервов в марте определяли такие факторы:

  1. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако значительно вырос спрос из-за ажиотажа, связанного с коронавирусом.

    В результате, чистая продажа валюты Нацбанком достигла $2,19 млрд, что позволило удовлетворить спрос бизнеса и населения. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась и НБУ даже вернулся к покупке валюты. В общем НБУ продал $2,45 млрд, а купил - $264 млн, уточняют в НБУ.

  2. Операции правительства по управлению госдолгом. На обслуживание и погашение в общем было направлено более $1,12 млрд (в эквиваленте). Из них $536,7 млн уплачено по ОВГЗ, 409,3 млн - по обязательствам правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда (МВФ). Остальное - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

    В Нацбанке уточняют, что эти расходы из резервов уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В частности, за счет размещения ОВГЗ в марте правительство привлекло в бюджет $873,2 млн и $276,9 млн евро.

  3. Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) и другие операции НБУ, в результате которых резервы выросли на $16,6 млн (в эквиваленте).

В Нацбанке утверждают, что текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

По уточненным данным НБУ, на 1 марта международные резервы составили $27,04 млрд (в эквиваленте). Это на $419,6 млн больше, чем в данных, опубликованных в начале месяца.

Анна Андреева
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НБУ международные резервы
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