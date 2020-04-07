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Продажа ОВГЗ. Минфин вторую неделю отменяет аукционы

Продажа ОВГЗ. Минфин вторую неделю отменяет аукционы
07.04.2020, 10:29

Минфин принял решение после консультаций с первичными дилерами

7 апреля Министерство финансов не будет проводить аукционы по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте министерства.

Как и на прошлой неделе, от размещения ОВГЗ в Минфине отказались после консультаций с первичными дилерами.

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"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", - говорится в объявлении.

  • Впервые Минфин решил не проводить аукцион 10 марта. Тогда причиной отмены была названа высокая волатильность на глобальных рынках капитала.
  • 24 марта Минфин привлек в бюджет почти 25 млрд грн в эквиваленте, инвесторам предложили ОВГЗ в долларах и евро.
  • В начале апреля Совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Почему покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета, читайте здесь. Однако в Нацбанке отметили, что не планируют в ближайшее время возвращаться к практике покупки ОВГЗ.
Анна Андреева
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Минфин ОВГЗ
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