Совет НБУ разрешил Нацбанку покупать ОВГЗ: что это значит

Совет Национального банка (НБУ) отменил запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) регулятором. Об этом говорится в решении Совета НБУ от 31 марта.
Так, Совет НБУ отменил пункты 2 и 3 своего решения от 13 июля 2018 года №37-рд. Пункт 3 запрещал Нацбанку совершать операции с ОВГЗ, а также устанавливалась верхняя граница объема госбумаг в портфеле регулятора. Согласно пункту 2, НБУ должен был воздерживаться от операций, “которые имеют признаки прямой или непрямой поддержки расходов бюджета”.
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“Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не составят угрозу финансовой стабильности, и проанализировать влияние этих операций на показатели внешнеэкономической стойкости”, - сказано в новом документе.
Также Совет НБУ рекомендовал Кабинету министров допустить к первичным аукционам размещения ОВГЗ небанковские финучреждения, упростить продажу ОВГЗ населению и рассмотреть возможность выпуска целевых ОВГЗ для реализации приоритетных инвестиционных проектов, определенных правительством.
Среди других рекомендаций правлению Нацбанка - снизить норму обязательного резервирования банков для валютных средств, подготовить план действий на случай внезапного оттока капитала, включая возможность ограничений по продаже валютной выручки, обосновать среднесрочный таргет инфляции на уровне, который учитывает шоки от коронавируса.
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