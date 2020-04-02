Совет НБУ разрешил Нацбанку покупать ОВГЗ: что это значит

Совет Национального банка (НБУ) отменил запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) регулятором. Об этом говорится в решении Совета НБУ от 31 марта.

Так, Совет НБУ отменил пункты 2 и 3 своего решения от 13 июля 2018 года №37-рд. Пункт 3 запрещал Нацбанку совершать операции с ОВГЗ, а также устанавливалась верхняя граница объема госбумаг в портфеле регулятора. Согласно пункту 2, НБУ должен был воздерживаться от операций, “которые имеют признаки прямой или непрямой поддержки расходов бюджета”.

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“Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не составят угрозу финансовой стабильности, и проанализировать влияние этих операций на показатели внешнеэкономической стойкости”, - сказано в новом документе.

Также Совет НБУ рекомендовал Кабинету министров допустить к первичным аукционам размещения ОВГЗ небанковские финучреждения, упростить продажу ОВГЗ населению и рассмотреть возможность выпуска целевых ОВГЗ для реализации приоритетных инвестиционных проектов, определенных правительством.

Среди других рекомендаций правлению Нацбанка - снизить норму обязательного резервирования банков для валютных средств, подготовить план действий на случай внезапного оттока капитала, включая возможность ограничений по продаже валютной выручки, обосновать среднесрочный таргет инфляции на уровне, который учитывает шоки от коронавируса.

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Рекомендации Совета НБУ - реакция на бюджетный кризис, с которым столкнулась Украина из-за пандемии коронавируса. Согласно



Объясняет корреспондент Сергей Шевчук Рекомендации Совета НБУ - реакция на бюджетный кризис, с которым столкнулась Украина из-за пандемии коронавируса. Согласно первым драфтам секвестра бюджета , дефицит госфинансов должен вырасти почти до 300 млрд грн, на его покрытие Кабмин надеялся одолжить около $22 млрд - большую часть этой суммы планировалось взять на внутреннем рынке. В прежние времена (до 2015 года) одним из источников заимствований для Минфина был Нацбанк, в собственности которого находится около половины всех выпущенных облигаций внутреннего госдолга: таким образом НБУ фактически финансировал дефицит госбюджета (так называемый печатный станок заключается именно в этом). В Нацбанке неоднократно говорили, что для возобновления практики покупки ОВГЗ нужны изменения в закон о Нацбанке. К тому же против этого изначально выступал МВФ.Объясняет корреспондент Лига.Финансы

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