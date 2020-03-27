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Страшный план. Как Кабмин хотел порезать бюджет, но пока проиграл депутатам. 5 фейлов

Страшный план. Как Кабмин хотел порезать бюджет, но пока проиграл депутатам. 5 фейлов - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Сергей Шевчук
27.03.2020, 09:21

Первая версия секвестра бюджета от Дениса Шмыгаля и Игоря Уманского не понравилась Верховной Раде. Но показала, какие сложные времена ждут Украину

Госбюджет дождался секвестра: в четверг утром Кабмин представил главам параментских фракций свой взгляд на то, как Украина должна жить в условиях кризиса.

Главные цифры: проседание расходов на более чем 100 млрд грн, жесткая экономия, в три раза больший дефицит бюджета – 300 млрд грн, а также новшество – крупный стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом.

Депутаты приняли в штыки большую часть идей Кабмина Дениса Шмыгаля: этот проект госбюджета ожидают серьезные изменения. Обновленную редакцию Минфин Игоря Уманского может представить уже 27 марта.

Критика депутатов не отменяет ключевого вывода: в 2020 году правительству будет крайне трудно свести концы с концами. Как из этой ситуации предлагал выбираться Кабмин – в разборе LIGA.net.

Бюджет точно порежут. Что предлагают Шмыгаль и Уманский

Утром 26 марта, состоялось одно из самых необычных представлений украинского госбюджета в истории: из-за карантина все участники встречи (члены правительства, главы парламентских фракций, отдельные депутаты) старались держать дистанцию в несколько метров, все были в масках, многие – еще и в защитных очках, рассказывал LIGA.net один из присутствующих нардепов.

В такой атмосфере Кабмин сообщил депутатам давно ожидаемую новость: секвестр бюджета неизбежен. В понимании министерства финансов Игоря Уманского, которое занималось подготовкой изменений, это значит следующее.

  • Доходы госбюджета нужно сократить на 116,9 млрд грн до 979,7 млрд грн (10,7%).
  • Расходы – увеличить на 86,3 млрд до 1 270,3 млрд грн (7,3%).
  • Дефицит госбюджета придется расширить в три раза: на 202,1 млрд грн до 298,4 млрд грн. По приблизительным оценкам, это почти 8% ВВП. В действующей версии было чуть больше 2%. 
  • Для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса нужно создать стабилизационный фонд на 124 млрд грн под управлением Министерства финансов. Его хотят направить на закупку медикаментов, доплаты медикам, дополнительные соцвыплаты и поддержку пострадавших секторов экономики.
  • От ряда расходов придется полностью отказаться.
  • На финансирование дефицита и погашение госдолга нужны новые заимствования на $22 млрд (624 млрд грн, из них 377,6 млрд – на внутреннем рынке). План новых долгов, согласно текущей версии бюджета, – $13,7 млрд.

Позже в прессе появился полный проект обновленного бюджета-2020 с деталями о расходной и доходной частях, а также финансированию дефицита. Не хватало главного – макропрогноза, на котором правительство построило обновленный бюджет.

Ожидания Кабмина в этом смысле по-прежнему неизвестны, хотя от прогнозного роста/падения ВВП, инфляции и курса гривни зависит доходная часть бюджета.

Накануне замглавы Офиса президента Юлия Ковалив озвучивала прогноз падения экономики на 5% по итогам 2020 года. Прогнозы опрошенных LIGA.net экономистов колеблются от "минус" 2 до "минус" 9% – в зависимости от длительности карантина.

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Взгляд Шмыгаля-Уманского: кому дать денег, на ком – экономить

Среди документов, которые Кабмин приготовил на встречу с депутатами, была и большая таблица – с предложениями Минфина о расходах, которые можно сократить.

Список состоит из 159 пунктов: от сокращения командировок чиновников до местных выборов 2020 года и земельной реформы. По 75 статьям Кабмин предложил убрать расходы полностью или на 90% и более. Всего, по оценке правительства, эти меры помогут сэкономить 55,3 млрд грн.

Среди потенциально "срезанных" статей много знаковых позиций. Минфин хочет убрать бюджетные расходы на поддержку АПК (4 млрд грн, в том числе деньги под земельную рефому), Фонд энергоэффективности (1,6 млрд грн), местные выборы (2,2 млрд грн). Также был план отказаться от субвенции объединенным территориальным громадам (2,1 млрд грн) и субвенции соцэкономразвития (2 млрд грн).

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В числе расходов, на которых можно сэкономить, – субсидии (сразу 8 млрд грн), строительство мостов (500 млн грн), господдержка кино (750 млн), программа "Нова українська школа" (1,4 млрд грн). Образование и вовсе - одно из самых "пострадавших" в этом перечне: финансирование Минобрнауки предложили сократить на 6,9 млрд грн.

С минимальными потерями ревизию Минфина прошли все силовые органы от МВД и Генпрокуратуры до Госбюрорасследований и НАБУ, а судебная ветвь власти получила от Кабмина даже потенциально расширенный бюджет.

Бюджет придется переписывать. Что не так?

Довольно быстро стало понятно, что наработки Минфина Игоря Уманского, представленные в Раде, изначально были обречены: депутаты жестко раскритиковали изменения и предложили совместно переделать документ.

"Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в том виде, в котором предложило правительство, приняты не будут", – рассказывал Интерфаксу депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Причины для недовольства парламентариев можно разделить на несколько групп.

Нереалистичность показателей. "Правительство предлагает уменьшить доходы на 11%, но это все равно нереалистично завышенная доходная часть. Моя оценка: в самом оптимистичном сценарии номинальные доходы сократятся на 20%", – написал в facebook секретарь бюджетного комитета Рады Владимир Цабаль (фракция Голос).

Его оценка дефицита – 400 млрд грн или более 9% ВВП.

Загадочный стабилизационный фонд. 124 млрд грн на борьбу с коронавирусом также вызвали вопросы.

"Стабфонд логичен, поскольку он предусматривает, что мы откладываем некритичные расходы на лучшие времена, – отметил в комментарии LIGA.net президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило. – Но средства будут расходоваться по решениям Кабмина, то есть вручную. Это всегда риски – и по политическому давлению, и по коррупции, и по непрозрачному расходованию средств”.  

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Невнятные источники финансирования. Отдельный вопрос – где взять деньги на финансирование выросшего в разы бюджетного дефицита.

"Дефицит нужно сокращать, мы не сможем привлечь под такой бюджет денег МВФ, найти столько ресурса на внутреннем рынке также не получится", – считает Цабаль из бюджетного комитета. По оценке Жалило, в такой ситуации правительству, вероятно, придется вернуться к практике финансирования через НБУ.

Экономия на образовании и культуре. "Расходы сократили буквально бензопилой, не заботясь о консервации важных проектов вроде Новой украинской школы, сохранения музейных экспонатов или ветеринарном контроле", – отмечает замисполнительного директора ЦЭС Мария Репко.

О важности Новой украинской школы говорят и в Минобразовании "МОН готово перенести на будущее отдельные расходы, но есть бюджетные программы, которыми мы не можем пожертвовать. Среди них – субвенция на программу "Новая украинская школа", в противном случае эта реформа умрет", – сказал в комментарии LIGA.net заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Еще одна похожая претензия: Минфин предложил убрать расходы на медицинское образование. "Невероятно, что у нас убирают все финансирование на обучение врачей в разгар эпидемии", – написала в facebook депутат Инна Совсун.

Местные бюджеты пострадали. "Самый большой риск – отказ от субвенций местным бюджетам. Они уже и так уже лишились налогов на землю и невижимость, теряют поступления единого налога из-за остановки работы многих ФОПов, к тому же сейчас есть идея лишить их НДФЛ, а это около 60% доходов местных бюджетов", – отмечает Жалило из ЦАИ.

Итог первого бюджетного дня для Дениса Шмыгаля и Игоря Уманского в новых должностях – депутаты буквально заставили их переделать проект правок в бюджет.

По информации LIGA.net обновленную версию Минфин собирается представить сегодня утром. Дальше над правками в бюджет правительство будет работать под присмотром депутатов.

"Спикер парламента предложил создать Антикризисный штаб под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, – рассказал депутат Железняк. – Они совместно наработают изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады".

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Теги: секвестр бюджет 2020
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