Рост дефицита бюджета до 8%: проект изменений в госбюджет от Кабмина. Главное

Кабинет министров предлагает увеличить дефицит госбюджета-2020 на 202,1 млрд грн - до 298,4 млрд грн. Таким образом дефицит вырастет почти до 8%. Такие цифры содержатся в тексте законопроекта (есть в распоряжении редакции LIGA.net), который сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал на встрече с лидерами парламентских фракций.

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Согласно документу, доходы госбюджета планируется сократить на 116,9 млрд грн - до 979,7 млрд грн. Расходы предложено увеличить на 86,3 млрд - до 1 270,3 млрд грн.

В частности, Кабмин предлагает сократить финансирование Министерства образования и науки на 6,956 млрд грн.

Полностью планируется урезать поддержку АПК (4 млрд грн) и Фонда энергоэффективности (1,6 млрд грн), а также отказаться от субвенции на поддержку ОТГ (2,1 млрд грн) и субвенции соцэкономразвития (2 млрд грн).

Также Кабмин предлагает сэкономить на строительстве мостов. На эти цели в бюджете заложено 500 млн грн.

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Расходы госбюджета на проведение земельной реформы предлагается сократить на 33% - до 51 млн грн. Финансирование местных выборов, которые должны состоятся в октябре 2020 года, планируется сократить с 2,2 млрд до 1,3 млрд грн.

Как стало известно, по итогам презентации, представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в госбюджет.

Кабмин пытается перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий в связи с коронавирусом. Шмыгаль анонсировал создание стабилизационного фонда на 200 млрд грн . Он считает, что этой суммы будет достаточно для прохождения кризиса.

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