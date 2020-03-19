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Минфин готовит изменения в госбюджет-2020 из-за коронавируса

Минфин готовит изменения в госбюджет-2020 из-за коронавируса
19.03.2020, 17:29

В госбюджете планируют выделить деньги на создание спецфонда для финансирования мероприятий, связанных с коронавирусом

Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в закон о госбюджете на 2020 год, чтобы перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Минфина, изменения разрабатываются во исполнение решения Кабмина от 18 марта, и предусматривают создание стабилизационного фонда для финансирования мероприятий. В частности связанных с:

- локализацией и ликвидацией вспышек коронавирусной болезни;
- предотвращением негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса;
- принятием антикризисных мер по поддержке экономики.

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Главные распорядители бюджетных средств должны предоставить Минфину предложения по экономии денег для использования на первоочередные цели.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархами и крупным бизнесом создать специальный фонд для борьбы с коронавирусом. По его словам, на лекарственные средства понадобится 12-13 млрд грн.
  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом, которые были усилены 17 марта.
  • 18 марта президент подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса в Украине. 
Андреева Анна
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