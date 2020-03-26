В Раде раскритиковали предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина замглавы фракции Голос Ярослав Железняк.
По его словам, было совещание, на котором рассматривались предложения правительства по изменениям в бюджетный кодекс, госбюджет, а также создание стабилизационного фонда.
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"Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в том виде, в котором предложило правительство, приняты не будут", - сказал Железняк.
По мнению депутата, предложенные Кабмином показатели не реалистичны, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях “просто невозможны”.
Также Железняк отмечает, что ряд положений предложенного законопроекта "никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса".
"В итоге было предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством [Дениса] Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады", - сообщил он.
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