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Кабмин создает стабилизационный фонд на 200 млрд грн

Кабмин создает стабилизационный фонд на 200 млрд грн
24.03.2020, 09:09

Премьер-министр считает, что 200 млрд грн будет достаточно для прохождения кризиса

В Украине будет создан Стабилизационный фонд на почти 200 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Премьер-министр подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль.

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Он также сообщил, что будет создан экспертный стратегический совет. Он будет нарабатывать решения для наиболее мягкого прохождения кризиса и начала развития после его завершения.

  • Ранее премьер Шмыгаль заявлял, что Украина стоит на пороге кризиса, который вызван распространением коронавируса в мире. При этом, по его словам, страна входит в кризис более сильной, чем в 2008-м.
  • Представители бизнеса считают, что у Украины нет достаточных финансовых резервов и поэтому в случае дополнительных карантинных ограничений и остановки большинства предприятий без госпрограммы поддержки экономики, страна столкнется с глубоким экономическим кризисом и тяжелыми социальными последствиями. Что предлагает бизнес-сообщество читайте тут.
Тарасовский Юрий
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кризис Денис Шмыгаль стабилизационный фонд
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