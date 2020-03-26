Карантин забирает у экономики более $300 млн в неделю. Дальше - хуже. 3 сценария

"Если обойдется без форс-мажоров, Украина установит мини-рекорд – пятилетнего периода экономического роста у нас не было с нулевых годов", – писала LIGA.net в самом начале января, когда опрашивала экономистов об экономическом прогнозе на 2020 год.

Рекорда, вероятно, не получится – форс-мажор произошел.

Из-за пандемии коронавируса, украинская экономика еще минимум месяц проведет на строгом карантине. Работать продолжат только продуктовые магазины, банки, промышленные предприятия и критическая инфраструктура. Остальной бизнес – остается дома. Компании, которые не могут настроить удаленную работу персонала, остановятся.

Что будет, если карантин затянется еще на несколько месяцев и как это повлияет на украинский ВВП, курс гривни, инфляцию?

С помощью известных украинских экономистов и финансовых аналитиков LIGA.net составила три сценария развития событий – от умеренно оптимистического до действительно катастрофического.

Еще месяц назад каждый из них выглядел бы нездоровым пессимизмом, но все изменила пандемия. Она в считанные недели нанесла огромный урон почти всем странам мира, практически обеспечив падение украинского ВВП по итогам 2020 года.

По подсчетам LIGA.net, за 8 рабочих дней тотального карантина (с 16 марта) Украина потеряла от $300 млн до $400 млн.

Что дальше?

Сценарий 1 – умеренно-оптимистический. Карантин закончится в апреле

Бизнес очень нервно воспринял новость о том, что Кабмин фактически остановил повседневную жизнь украинцев еще на месяц – до 24 апреля.

90% из 850 компаний-членов Союза украинских предпринимателей СУП уже прогнозируют падение выручки на 30-100%, рассказала LIGA.net исполнительный директор объединения Екатерина Глазкова.

Еще в январе речь шла о росте украинской экономики в 3% по итогам 2020 года.

Уже в марте – еще до карантина – стало понятно, что о таких цифрах можно забыть. Эпидемия коронавируса в мире, нефтяные войны и риски глобального финансового кризиса и так сократили бы наши возможности роста ВВП вдвое, отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

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Теперь же ситуация значительно ухудшилась: от локдауна больше всего пострадает сектор услуг, рестораны, туризм, а также транспорт, в особенности авиаперевозки, частично – ритейл. По оценкам опрошенных LIGA.net экономистов, первые две недели карантина обойдутся потерей от 2,4 до 3 процентных пунктов годового ВВП.

Это значит, что продление карантина до 24 апреля (совокупно почти 6 недель) с запасом съедает весь прогнозный экономический рост этого года: если ограничение не продлятся, ВВП Украины в 2020 году сократится на 0,6 – 1,5%. Это будет первый год "минуса" со времен войны и кризиса 2014-2015 годов.

Сколько мы потеряем в деньгах? По данным Госстата, в 2019 году ВВП вырос на 3,2% до 3,974 трлн грн. Исходя из этой цифры, из-за полуторамесячного карантина украинская экономика потерпит убытки на 23,8-63,6 млрд грн. То есть на данный момент двухнедельных локдаун уже привел к потерям эквивалента $300-400 млн по текущему курсу.

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И это – очень оптимистичный сценарий. Ожидания опрошенных LIGA.net экономистов – по меньшей мере два месяца ограничений. Идеальный вариант: эпидемия идет на спад в течение апреля-мая, карантинные ограничения ослабляются еще раньше, описывает глава аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко.

Вне зависимости от длительности карантина, вместе с кризисом в мире и неопределенностью с госбюджетом, ситуация в любом случае повлияет на инфляцию и курс гривни. Конец ограничений не означает конца кризиса, считает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

"Люди, проевшие свои сбережения весной, снизят потребление и в последующие месяцы, - говорит он. - Одновременно частный сектор снизит до минимума любые инвестиции, а также постарается оптимизировать расходы на персонал".

В целом базовые прогнозы по падению ВВП в 2020 году колеблются от 1,7 до 6%. Сведенная таблица с прогнозами аналитиков об итогах года при условии двухмесячного карантина выглядит так.

Сценарий 2 – плохой. Карантин затягивается

Нам было не так просто собрать прогнозы о влиянии карантина на украинскую экономику. Большинство аналитиков указывали на большую неопределенность. Не ясно, насколько сильно распространится пандемия коронавируса, как долго продлится локдаун не только в Украине, но и в мире?

Затянувшийся карантин – главное опасение экономистов, причем довольно реалистичное. Продление ограничений до лета и дальше – пессимистический сценарий развития событий, при котором падение ВВП может превысить 5%, говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

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"В такой ситуации каждый последующий день карантина нелинейно будет обходиться экономике дороже, чем предыдущий, – отмечает он. – Придется констатировать серьезный провал экономики, сопровождающийся ростом безработицы, сокращением реальных располагаемых доходов и частного потребления".

По оценке Ахтырко из Concorde Capital, трехмесячный карантин означает 7-процентное падение экономики по итогам года. Глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец ожидает сокращения почти на 6% ВВП при ограничениях на четыре месяца. Пессимистический прогноз Елены Белан из Dragon Capital – "минус" 9% в 2020 году. Условие – пик эпидемии пройдет не раньше второго полугодия.

"Если карантин продлится до конца года, экономика сократится где-то на четверть, – полагает Ахтырко из Concorde Capital. – Самый мрачный прогноз – карантинные меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с вирусом, но приведут к окончательной остановке значительной части экономики".

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Для гривни длинный карантин также не значит ничего хорошего. Прогноз Dragon Capital при такой ситуации – 35 грн/$ на конец года, банка Кредит Днепр – 33 грн/$. Инфляция, по оценкам опрошенных аналитиков, снова приблизится к 10%.

Сценарий 3 – катастрофический. Без МВФ, но с карантином, дефолтом и печатным станком

"Оба наших прогноза – и оптимистичный и пессимистичный – основаны на адекватном пути: Украина получает помощь МВФ, за счет чего мы сможем увеличить расходы бюджета на медицину и экономические стимулы, при этом нормально обслуживая внешний долг", - говорит Белан из Dragon Capital.

Альтернативный "путь" – отказ от денег Фонда, вынужденный дефолт и эмиссия гривни для финансирования критических расходов – она прямо называет "катастрофой".

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Другие экономисты говорят о том же. Главное опасение – Украине не хватило бы внутренних ресурсов даже без пандемии, которая вынуждает тратить гораздо больше. "Без МВФ мы вряд ли смогли бы профинансировать даже 2% дефицита бюджета, не говоря уже о 6-7%, о которых сейчас говорят некоторые члены правительства", – считает Фастовец из Adamant Capital.

При этом сам по себе МВФ не спасет Украину от всех проблем, предостерегает Приходько из банка Кредит Днепр.

"Нужно понимать, что государство будет оставаться едва ли не единственным драйвером экономики, – говорит он. – Но даже, если сумма финансирования МВФ действительно будет увеличена до $10 млрд, правительство будет получать деньги небольшими частями, под каждую – придется выполнять определенные условия".

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Прогнозировать показатели экономики в случае провала переговоров с МВФ аналитики не берутся. "Предсказать последствия сложно, – заключает Белан из Dragon Capital. – Тогда экономическая и политическая ситуация вряд ли останутся под контролем".

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