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Минфин привлек почти $1 млрд через валютные ОВГЗ

Минфин привлек почти $1 млрд через валютные ОВГЗ
24.03.2020, 17:54

Инвесторам предложили трехмесячные ОВГЗ в долларах и облигации в евро со сроком погашения 1,1 года

24 марта Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 24,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, 3-месячне ОВГЗ в долларах США продали на $801,6 млн, ставка снижена до 3%, ОВГЗ в евро со сроком погашения 1,1 года - на сумму 75,7 млн евро, по ставке - 2,22%.

По итогам аукциона в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 24,8 млрд грн.

Андреева Анна
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Минфин ОВГЗ
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