Минфин привлек почти $1 млрд через валютные ОВГЗ

24 марта Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 24,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, 3-месячне ОВГЗ в долларах США продали на $801,6 млн, ставка снижена до 3%, ОВГЗ в евро со сроком погашения 1,1 года - на сумму 75,7 млн евро, по ставке - 2,22%.

По итогам аукциона в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 24,8 млрд грн.

17 марта Минфинан продал долларовые ОВГЗ по ставке 3,5% на $71,6 млн или 1,9 млрд грн в эквиваленте.

Неделей ранее (10 марта) Минфин отменил аукционы по продаже ОВГЗ из-за нестабильности на мировых финансовых рынках.

3 марта на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в бюджет 6,58 млрд грн. Из них почти 6,6 млрд грн от продажи ОВГЗ, номинированных в евро.

4 декабря 2019 года Минфину впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.