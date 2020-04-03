Замглавы НБУ: Мы не планируем покупать ОВГЗ

Правление Национального банка (НБУ) не планирует в ближайшее время возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), несмотря на рекомендацию Совета НБУ. Об этом на брифинге 3 апреля заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

"Решение Совета – это только рекомендация. Наша позиция, как правления, неизменна – мы не планируем покупать ОВГЗ", - сказал Чурий.

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Он сообщил, что сейчас в собственности у НБУ находится порядка 300 млрд грн гособлигаций, Минфин ежегодно погашает бумаги примерно на 12 млрд грн.

"И мы не намерены увеличивать этот портфель”, - отметил замглавы НБУ.

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Совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Почему покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета, читайте здесь.