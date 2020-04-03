Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Замглавы НБУ: Мы не планируем покупать ОВГЗ

Замглавы НБУ: Мы не планируем покупать ОВГЗ
03.04.2020, 12:30

По словам замглавы НБУ Чурия, регулятор не намерен увеличивать свой портфель ОВГЗ

Правление Национального банка (НБУ) не планирует в ближайшее время возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), несмотря на рекомендацию Совета НБУ. Об этом на брифинге 3 апреля заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

"Решение Совета – это только рекомендация. Наша позиция, как правления, неизменна – мы не планируем покупать ОВГЗ", - сказал Чурий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что сейчас в собственности у НБУ находится порядка 300 млрд грн гособлигаций, Минфин ежегодно погашает бумаги примерно на 12 млрд грн.

"И мы не намерены увеличивать этот портфель”, - отметил замглавы НБУ.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Почему покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета, читайте здесь.
Марина Кучук, Сергей Шевчук
Напишите нам
ОВГЗ НБУ совет нбу Олег Чурий
Комментарии
Последние новости
 