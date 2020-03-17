В кассах банков не хватает валюты: НБУ советует покупать онлайн

Национальный банк Украины (НБУ) советует украинцам пользоваться онлайн-сервисами при валютно-обменных операциях: в банках не хватает наличной валюты из-за повышенного спроса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков", - отмечают в НБУ.

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Вместе с тем, по данным регулятора, на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты.

В Нацбанке пояснили, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, НБУ вместе с банками решает указанную проблему, отмечается в сообщении.

16 марта НБУ продал $238 млн из резервов. Курс колебался в пределах 26,55-26,70 грн за доллар. Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.

На прошлой неделе НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).