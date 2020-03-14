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Поддержка гривни. НБУ продал почти $1 млрд резервов за неделю

Поддержка гривни. НБУ продал почти $1 млрд резервов за неделю
14.03.2020, 16:44

НБУ потратил $981,6 млн на борьбу с паникой на валютном рынке 10-13 марта

Национальный банк (НБУ) за неполную рабочую неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн для поддержания курса гривни. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

При этом в течение указанного периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал.

По единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $803 млн, путем интервенций с выбором лучшей цены – $39 млн, еще $139,6 млн – на валютных аукционах.

С начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд.

  • Главной причиной давления на курс гривни НБУ считает панику на валютном рынке в связи с ситуацией с коронавирусом и повышением турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках. В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

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Кучук Марина
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