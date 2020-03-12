Карантин обвалил гривню. Будет ли доллар по 30 и как долго продлится паника

У Украины нет фондового рынка, который чутко реагирует на новости о пандемии коронавируса, карантин, падение нефтяных котировок или мировой финансовый кризис. Но есть другой верный показатель панических настроений в обществе – табло пунктов обмена валют.

Сейчас они показывают курсы, которых в Украине не было больше года: доллар – по 26-27 грн, евро – по 29-30 грн. Всего неделю назад наличный доллар спокойно можно было купить на две гривни дешевле.

Что это – паника и банальные спекуляции или "доллар по 30", как было в памятном феврале 2015 года, возвращается вместе к большим кризисом?

LIGA.net спросила об этом у банкиров и финансовых аналитиков.

Вывод: в марте хороших новостей для гривни будет немного.

Доллар по 27 возвращается. Что происходит с курсом

Март 2020 года запомнится одним из самых турбулентных месяцев для мировой экономики за последние годы.

Крупнейшие фондовые рынки обвалились на 20%: сначала на новостях о развале нефтяной сделки ОПЕК+, потом из-за того, что эпидемия коронавируса COVID-19 получила от Всемирной организации здравоохранения статус пандемии.

С начала месяца доллар на межбанке подорожал на 1,25 грн. Основной рост пришелся на 10-12 марта: гривня подешевела с 25 до 25,85 грн/$.

Но даже эти цифры слабо отображают уровень валютной паники: если еще в пятницу, 6 марта, можно было без труда купить наличный доллар по 24,8-25 грн/$ (и даже ниже), а евро – в районе 28 грн/$. Сейчас цена валюты взлетела сразу на 2 гривни. Доллар приблизился к 27 грн/$, евро – к 30.

Такой дорогой валюта в Украине не была с июля 2019 года.

Что это – паника или объективный обвал?

Ситуация с взрывным ростом курса на фоне новостей о коронавирусе и мировом кризисе напоминает ажиотаж, который возник после введения в Украине военного положения в конце 2018 года. Тогда наличный доллар в считанные часы подорожал сразу на гривню приблизившись к отметке в 29 грн/$, но затем так же быстро вернулся к обычным значениям.

Разрыв в 1,2 грн между межбанком и наличным рынком доллара (долгое время наличный рынок торговался на уровне межбанка или даже ниже) также возник не на пустом месте. Повышенный спрос населения действительно есть. 11 марта, в день, когда правительство объявило общенациональный карантин в Украине, спрос на наличную валюту вырос в три раза.

По данным НБУ, только за среду банки продали населению около $150 млн. Неделю назад – 5 марта, когда украинцев могла взволновать смена Кабмина, объемы покупки не дотягивали и до $50 млн и сильно уступали продаже – $77 млн.

Спрос на доллар начал расти 10 марта (украинцы купили $71 млн), но даже тогда – на фоне новостей о мировом финансовом кризисе – население сдавало валюту активнее (около $90 млн).

Характерно, что граждане бросились не только покупать валюту. Продажа доллара тоже выросла, вероятно, благодаря взрывному росту курса: в среду продали $126 млн – почти в полтора раза больше, чем днем ранее, но все равно меньше, чем купили.

Сопоставимого роста операций с валютой на межбанке в эти же дни не было, хотя спрос на доллар среди клиентов банков вырос за неделю на 35% до $585 млн, свидетельствуют данные НБУ. Предложение почти не изменилось (рост на 5% по сравнению с 5 марта).

Нацбанк пытается гасить панику с самого начала недели, он уже продал на межбанке $680 млн. Вероятно, это не финальные цифры.

Нацбанк против паники. Что будет с курсом?

Опрошенные LIGA.net финансисты не удивляются такой реакции уличных обменников валюты на новости о национальном карантине в Украине и пандемии коронавируса в мире.

"Первая реакция рынков всегда самая острая, потом обычно идет откат, - говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. – Что-то подобное, скорее всего, мы увидим и сейчас на нашем валютном рынке".

Если сравнивать недельное падение гривни с валютами других стран-соседей, ситуация не выглядит сверхтревожной. Только в понедельник, 9 марта, белорусский рубль потерял к доллару 5%, российский рубль за день потерял 10%, отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. "На таком фоне гривня пока выглядит более устойчивой к внешним шокам", – отмечает он. Украинская валюта с 6 марта потеряла на межбанке всего 3,4% стоимости.

Что кроме паники сейчас влияет на курс? Есть несколько факторов.

Экспортеры, которые не ограничены требованиями обязательной продажи валютной выручки, придерживают доллар, в ожидании, что курс закрепится на более высоких уровнях, чем было в начале года (24-25 грн/$ в январе-феврале), говорит директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс-Банка Артем Красовский.

Приток валюты нерезидентов в ОВГЗ не просто сократился, но и начался отток. Правда объемы "бегства", о чем говорят, как о одном из ключевых факторов падения гривни, пока нельзя назвать значительными: $70 млн за последнюю неделю при общем портфеле порядка $5 млрд, уточняет глава аналитического департамента Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

"Теперь все или почти все будет зависеть от действий НБУ, – считает Красовский из Правэкс-Банка. – Пока регулятор излучает уверенность в своих силах на фоне текущего размера валютных резервов почти $27 млрд – наивысшего уровня с 2012 года".

В четверг утром НБУ объявил о проведении валютного аукциона – раньше Нацбанк использовал такой тип интервенций в особо напряженные моменты, чтобы психологически повлиять на рынок, показав свою готовность покупать/продавать валюту по определенной цене. Заявленный объем аукциона - $200 млн (дневной объем межбанка $400-600 млн), но фактически из этой суммы продали только $78 млн по курсу 25,8 грн/$.

Это может свидетельствовать о том, что валютный ажиотаж в Украине пошел на спад и участники рынка не ожидают сильного подорожания доллара в ближайшее время. Иначе аукцион Нацбанка был бы более востребованным, как редкая возможность купить большие суммы долларов по относительно дешевой цене.

"Мы ожидаем, что НБУ и в дальнейшем будет своими интервенциями удерживать гривню от значительного ослабления, - говорит глава аналитического департамента ICU Александр Мартыненко. – При таких условиях и в отсутствии новых негативных сюрпризов гривня может закончить март в диапазоне 26-27 грн/$. К лету возможно укрепление до 25-26".