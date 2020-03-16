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НБУ продал еще $130 млн для поддержания гривни

НБУ продал еще $130 млн для поддержания гривни
16.03.2020, 16:06

НБУ продал еще $130 млн из резервов, по курсу 26,54 грн/$

Национальный банк (НБУ) 16 марта продал $130,5 млн на межбанковском валютном рынке. Курс по результатам аукциона составил 26,54 грн/$. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок составил $258,9 млн, из которых было удовлетворено заявки на $130,5 млн.

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Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.

  • На прошлой неделе, с 10 по 13 марта, НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).

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Кучук Марина
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