НБУ продал еще $130 млн для поддержания гривни

Национальный банк (НБУ) 16 марта продал $130,5 млн на межбанковском валютном рынке. Курс по результатам аукциона составил 26,54 грн/$. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок составил $258,9 млн, из которых было удовлетворено заявки на $130,5 млн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.

На прошлой неделе, с 10 по 13 марта, НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).

Читайте также: Коронавирус бьет по гривне и сжигает резервы НБУ. Все плохо? Прогноз курса до 20 марта