Бизнес начал продавать валюту. НБУ купил в резервы $34 млн

Национальный банк Украины 2 апреля купил на межбанковском валютном рынке $34 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили $34 млн. Ситуация способствовала этому - предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5", - сообщили в Нацбанке.

Также накануне НБУ провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и в полном объеме удовлетворил заявки 11 банков на сумму $241,5 млн.

"Курс не фиксируем. Валютных ограничений не планируем. Среди негатива видим и позитив. Верим в лучшие новости - как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине", - сказано в сообщении НБУ.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

17 марта НБУ сообщил, что в кассах банков не хватает наличной иностранной валюты и попросил украинцев покупать ее онлайн. В Нацбанке пояснили, что дефицит возник в связи с закрытием Украиной международного авиасообщения, поскольку валюту доставляли в страну самолетами. Начиная с 10 марта, НБУ продал почти $2 млрд из резервов, чтобы поддержать курс гривни и удовлетворить спрос на валютном рынке. С 6 по 13 марта гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев.