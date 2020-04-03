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Бизнес начал продавать валюту. НБУ купил в резервы $34 млн

Бизнес начал продавать валюту. НБУ купил в резервы $34 млн
03.04.2020, 09:04

В Нацбанке заявили, что 2 апреля предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос

Национальный банк Украины 2 апреля купил на межбанковском валютном рынке $34 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили $34 млн. Ситуация способствовала этому - предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5", - сообщили в Нацбанке.

Также накануне НБУ провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и в полном объеме удовлетворил заявки 11 банков на сумму $241,5 млн.

"Курс не фиксируем. Валютных ограничений не планируем. Среди негатива видим и позитив. Верим в лучшие новости - как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и окончательное заключение новой программы с МВФ, будет красноречивым сигналом о продолжении реформ в Украине", - сказано в сообщении НБУ.

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Юрий Тарасовский
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