НБУ обменял более $240 млн наличных для касс банков

2 апреля Национальный банк Украины обменял $241,5 млн наличных на безналичные для касс 11 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что заявки подали 11 из 14 системно важных банков. НБУ подготовил к обмену $280 млн, однако заявки подали на $241,5. "Таким образом в ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов", - говорится в сообщении.

В НБУ утверждают, что проблема с дефицитом наличного доллара, возникшая из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена. При этом регулятор обещает, что если у банков не будет хватать наличного доллара, то НБУ рассмотрит возможность очередной операции по подкреплению касс.

В Нацбанке напоминают, что уже пятый раз меняют наличную валюту на безналичную. Ранее провели две транзакции с долларом на общую сумму в $310 млн, и две с евро - на 42,2 млн евро.

В НБУ рекомендуют избегать операций с наличными и при необходимости осуществлять валютообменные операции онлайн.