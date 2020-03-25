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Доллары для населения. НБУ продал банкам $130 млн

Доллары для населения. НБУ продал банкам $130 млн
25.03.2020, 19:42

Нацбанк получил первую партию наличных долларов и обменял их на безналичную валюту 11 банкам

Национальный банк Украины провел операцию по обмену наличных долларов, полученных из-за границы, на безналичную валюту банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк, наконец, получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков… Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен ", - говорится в сообщении.

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На участие в обменной операции подали заявки 11 из 14 системно важных банков.  

В НБУ отмечают, что ждут вторую партию наличного доллара и продолжат проводить операции по обмену наличных на безналичные, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос клиентов на снятие наличных в долларах или евро.

При этом в Нацбанке рекомендуют ограничивать операции с наличными и пользловаться платежными карточкам.

Андреева Анна
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