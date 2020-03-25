Доллары для населения. НБУ продал банкам $130 млн

Национальный банк Украины провел операцию по обмену наличных долларов, полученных из-за границы, на безналичную валюту банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк, наконец, получил из-за границы партию наличного доллара США, необходимого для подкрепления касс банков… Предложенный нами объем наличной валюты составил $130 млн и был полностью выкуплен ", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На участие в обменной операции подали заявки 11 из 14 системно важных банков.

В НБУ отмечают, что ждут вторую партию наличного доллара и продолжат проводить операции по обмену наличных на безналичные, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос клиентов на снятие наличных в долларах или евро.

При этом в Нацбанке рекомендуют ограничивать операции с наличными и пользловаться платежными карточкам.

17 марта НБУ сообщил, что в кассах банков не хватает наличной иностранной валюты и попросил украинцев покупать ее онлайн. В Нацбанке пояснили, что дефицит возник в связи с закрытием Украиной международного авиасообщения, поскольку валюту доставляли в страну самолетами.

Начиная с 10 марта, НБУ продал почти $2 млрд из резервов, чтобы поддержать курс гривни и удовлетворить спрос на валютном рынке. С 6 по 13 марта гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев.

19 марта Нацбанк провел первый аукцион по продаже наличного евро для обеспечения касс банков и реализовал 35 млн евро. 20 марта в НБУ пообещали через неделю привезт и из-за границы наличные доллары.