В Нацбанке рассказали, когда появится наличный доллар

Национальный банк (НБУ) планирует продажу наличного доллара США на следующую неделю. Об этом сообщил замглавы регулятора Олег Чурий на онлайн-брифинге 20 марта.

"На следующих неделях планируем также организовать продажу наличного доллара, чтобы банки могли полностью удовлетворить потребности клиентов в иностранной валюте", - сказал он.

По словам Чурия, основной спрос на наличный доллар формируют украинские компании, а в последнее время и физлица.

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17 марта НБУ сообщил, что в кассах банков не хватает наличной иностранной валюты и попросил украинцев покупать ее онлайн. В Нацбанке пояснили, что дефицит возник в связи с закрытием Украиной международного авиасообщения, поскольку валюту доставляли в страну самолетами.

Начиная с прошлой недели НБУ продал почти $2 млрд из резервов, чтобы поддержать курс гривни и удовлетворить спрос на валютном рынке. Всего за четыре дня гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев.

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