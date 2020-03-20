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В Нацбанке рассказали, когда появится наличный доллар

В Нацбанке рассказали, когда появится наличный доллар
20.03.2020, 17:28

НБУ планирует продажу наличного доллара на следующей неделе

Национальный банк (НБУ) планирует продажу наличного доллара США на следующую неделю. Об этом сообщил замглавы регулятора Олег Чурий на онлайн-брифинге 20 марта.

"На следующих неделях планируем также организовать продажу наличного доллара, чтобы банки могли полностью удовлетворить потребности клиентов в иностранной валюте", - сказал он.

По словам Чурия, основной спрос на наличный доллар формируют украинские компании, а в последнее время и физлица.

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Кучук Марина
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