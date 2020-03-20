Наличный курс продажи доллара незначительно снизился

В пятницу, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 18,33 коп и составляет 27,6273 грн. Курс продажи упал на 6,07 коп – до 28,5777 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный - 28,0 грн. Для продажи минимальный курс – 28,08 грн, максимальный - 29,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,43 коп и составляет 29,4793 грн. Средний курс продажи упал на 28,17 коп до 30,7927.

Минимальный курс покупки для евро составил – 28,6 грн, максимальный - 30,1 грн. Для продажи минимальный курс – 30,05 грн, максимальный - 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,054 грн. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 3,668 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,4 грн. Для продажи минимальный курс – 3,4 грн, максимальный – 4,0 грн.