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Карантин. Банки закрыли часть отделений и сократили график работы

Карантин. Банки закрыли часть отделений и сократили график работы
19.03.2020, 19:04

Банки сократили количество работающих отделений и график на время карантина

Украинские банки на время карантина закрывают часть отделений, сокращают часы работы и вводят санитарные часы, сообщает Интерфакс-Украина.

Креди Агриколь Банк временно закрывает 17 отделений из 150. Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час.

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Банк Пивденный временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день с 10:00 до 16:30 с тремя санитарными часами. В выходные отделения также будут закрыты. Максимальное количество клиентов в отделении ограничено до пяти.

Отделения Укрсиббанка работают с 10:00 до 16:00 с учетом санитарного часа. Количество клиентов также ограничили пятью. Отделения ТАСкомбанка будут работать только в будние с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часы с 10:00 до 16:30, ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении на количество человек в отделениях.

Сбербанк Украина принимает клиентов только в будние дни до 16:00, Правекс Банк и Глобус Банк – с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк – с 9:00 до 17:00.

Райффайзен банк Аваль ввел обслуживание по записи, а Ощадбанк перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию и перевел инкасаторскую службу в уссиленный режим работы.

ПриватБанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличкой. 

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  • Карантин в Украине предварительно продлится до 3 апреля. Перекрыты границы, ограничена работа транспорта, закрыты заведения питания и развлечений, салоны красоты и спортзалы. Власти пошли на определенные послабления для бизнеса, чтобы поддержать его.
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Кучук Марина
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