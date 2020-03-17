10 тезисов о состоянии банковской системы и финансовых рынков

Десять основних тез про роботу банків і фінансових ринків в умовах карантину.

1. Скажіть відділенням та готівці – ні!

Ми закликаємо людей на час карантину обмежити відвідування відділення банків без нагальної потреби. Уникайте людних місць, не стійте в чергах. Бережіть себе, платіть онлайн. У банків є онлайн сервіси для обслуговування. Ми звернулись до банків з рекомендацією знизити тарифи на дистанційні сервіси.

2. Не порівнюйте ситуацію з 2008 чи 2014 роками.

Наша економіка значно міцніша, ніж 5 чи 10 років тому. Ми маємо здорову прибуткову і ліквідну банківську систему, очищену від «банків зомбі» та «пилососів». Маємо плаваючий валютний курс, нормальну монетарну і бюджетну політику, які дають змогу підтримувати низьку інфляцію.

3. Банки сьогодні стабільно працюють і надають послуги клієнтам.

У них достатньо коштів для обслуговування та за потреби видачі коштів з ваших поточних та депозитних рахунків. Запас ліквідності значний – понад 200 млрд грн. Багато це чи мало? Достатньо, щоб в один момент розрахуватись з усіма громадянами за їх поточними рахунками. Сьогодні на гривневих поточних рахунках знаходиться 158 млрд грн.

4. Жодних обмежень.

НБУ не вводить жодних обмежень на роботу банків (видача коштів з депозитів, надання кредитів, обмін валюти). Навпаки ми зробили ряд кроків на зустріч банкам - відтермінували стрес-тестування, впровадження буферів капіталу, скасували виїзні перевірки. Ми готові підтримувати банки ліквідністю через кредити рефінансування.

5. Кроки на зустріч позичальникам.

Сьогодні Верховна Рада підтримала ініціативу Національного банку та заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня. Тобто, якщо у вас кредит на побутову техніку, то за невчасне обслуговування вам не нараховуватимуть штрафи та пені. Але кредити і проценти не скасовуються. Обслуговувати їх і сплачувати потрібно.

Банки сьогодні мають почати діалог з позичальниками про реструктуризацію кредитів, якщо ті сьогодні не готові обслуговувати їх в повній мірі. Банки не повинні чекати поки фінансовий стан клієнтів погіршиться.

6. Про вплив коронавірусу на українську економіку.

Введення карантину дійсно обмежить ділову активність та споживання в країні. Але сподіваємося, що заходи, запроваджені Урядом і Президентом, дадуть змогу якомога швидше їх відновити.

7. Про ситуацію на валютному ринку.

Під впливом психологічного чинника попит на валюту дійсно зріс. Гнучке курсоутворення та валютний нагляд з боку банків повинні збалансувати ситуацію.

8. Багато чи мало витрачає Національний банк на валютні інтервенції?

Відповідаємо: не багато, не мало, а рівно стільки, скільки потрібно. З минулого тижня ми продали понад мільярд доларів для згладжування надмірних коливань, які погіршують настрої учасників ринку. Ми маємо достатню подушку безпеки, щоб згладжувати коливання курсу. Загалом наші міжнародні резерви перевищують 25 млрд дол. США. Ми продовжимо проводити за необхідності валютні інтервенції, а також виконувати зобов’язання за зовнішніми боргами.

9. Про нестачу готівкової валюти.

Через припинення авіаперевезень і логістичні труднощі валюта доставляється із затримкою. Ситуація скоро покращиться. Авіарейси найближчим часом поновляться. Це дозволить задовольнити попит. Сьогодні валютна ліквідність банків перевищує 8 млрд доларів. Тому клієнти можуть безперебійно проводити безготівкові операції з валютою. За необхідності валюту можна купити онлайн. Це безпечніше.

10. Про роботу НБУ.

Ми працюємо у звичайному режимі - і далі регулюємо роботу банків, слідкуємо за станом валютного ринку, забезпечуємо грошовий обіг. Водночас для збереження здоров’я членів команди НБУ та обмеження кола їх соціальних контактів, більшість працівників відсьогодні працюватиме дистанційно.

Тези з прес-брифінгу Національного банку України за участю першого заступника НБУ Катерини Рожкової та заступника голови НБУ Олега Чурія записала прес-служба НБУ