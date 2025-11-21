Гетманцев: МВФ не будет требовать акциз на сладкую воду, но другие решения будут непростыми

Фото: Даниил Гетманцев / Telegram

Международный валютный фонд пока что не будет требовать от Украины введения акциза на сладкие напитки, который, по замыслу правительства, должен был стать дополнительным источником поступления в государственный бюджет в 2026 году. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Только что провел еще одну встречу с коллегами из МВФ. Обсудили сложные решения, которые они разработали вместе с Министерством финансов и Кабинетом министров. Некоторые предложения – как акциз на сладкую воду – пока удалось снять. Однако действительно, решения будут непростые", – написал Гетманцев.

Гетманцев напомнил, что Украина очень зависима от помощи партнеров, которая вся завязана на программе с МВФ.

"Ждем соглашения на уровне персонала", – написал Гетманцев.

Депутат уже второй раз намекает на то, что МВФ требует от Украины сложных решений для новой программы. Предыдущую свою встречу с руководителем миссии фонда Гэвином Греем он назвал самой сложной за все время.