Гетманцев: МВФ не будет требовать акциз на сладкую воду, но другие решения будут непростыми
Международный валютный фонд пока что не будет требовать от Украины введения акциза на сладкие напитки, который, по замыслу правительства, должен был стать дополнительным источником поступления в государственный бюджет в 2026 году. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Только что провел еще одну встречу с коллегами из МВФ. Обсудили сложные решения, которые они разработали вместе с Министерством финансов и Кабинетом министров. Некоторые предложения – как акциз на сладкую воду – пока удалось снять. Однако действительно, решения будут непростые", – написал Гетманцев.
Гетманцев напомнил, что Украина очень зависима от помощи партнеров, которая вся завязана на программе с МВФ.
"Ждем соглашения на уровне персонала", – написал Гетманцев.
Депутат уже второй раз намекает на то, что МВФ требует от Украины сложных решений для новой программы. Предыдущую свою встречу с руководителем миссии фонда Гэвином Греем он назвал самой сложной за все время.
- Акцизный налог на сладкие напитки впервые анонсировали еще в 2023 году. В 2024-м его внесли в Бюджетную декларацию, но действующий состав Верховной Рады оказался не готовым проголосовать за новый акциз.
