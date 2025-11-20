Украина перейдет на питьевую воду по стандартам ЕС: Кабмин одобрил концепцию

Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной программы улучшения питьевого водоснабжения "Соцвода" до 2035 года. Об этом сообщает Министерство развития.

Главная задача программы – обеспечить украинцев качественной питьевой водой в соответствии с европейскими стандартами. Это предполагает повышение качества услуг и эффективное использование бюджетных средств.

Государственная программа охватывает пять ключевых направлений:

поэтапное обновление и развитие систем централизованного водоснабжения в городах и селах;

модернизация сооружений по очистке воды с применением технологий, предусмотренных Директивой (ЕС) 2020/2184;

строительство новых водопроводов;

внедрение современных систем контроля качества воды, включая параметры, определенные европейским законодательством;

повышение энергоэффективности предприятий отрасли.

"Это важный шаг, который запускает системную трансформацию в сфере питьевой воды и водоснабжения, а также позволяет начать разработку масштабной государственной программы по модернизации инфраструктуры централизованного водоснабжения по всей стране", – прокомментировал решение вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По его словам, документ закладывает основу для системного обновления водной инфраструктуры Украины. Программа позволит перейти от отдельных точечных решений к комплексному подходу, который обеспечит людям доступ к качественной и безопасной воде в соответствии с нормами Европейского Союза.