Украина перейдет на питьевую воду по стандартам ЕС: Кабмин одобрил концепцию
Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной программы улучшения питьевого водоснабжения "Соцвода" до 2035 года. Об этом сообщает Министерство развития.
Главная задача программы – обеспечить украинцев качественной питьевой водой в соответствии с европейскими стандартами. Это предполагает повышение качества услуг и эффективное использование бюджетных средств.
Государственная программа охватывает пять ключевых направлений:
- поэтапное обновление и развитие систем централизованного водоснабжения в городах и селах;
- модернизация сооружений по очистке воды с применением технологий, предусмотренных Директивой (ЕС) 2020/2184;
- строительство новых водопроводов;
- внедрение современных систем контроля качества воды, включая параметры, определенные европейским законодательством;
- повышение энергоэффективности предприятий отрасли.
"Это важный шаг, который запускает системную трансформацию в сфере питьевой воды и водоснабжения, а также позволяет начать разработку масштабной государственной программы по модернизации инфраструктуры централизованного водоснабжения по всей стране", – прокомментировал решение вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
По его словам, документ закладывает основу для системного обновления водной инфраструктуры Украины. Программа позволит перейти от отдельных точечных решений к комплексному подходу, который обеспечит людям доступ к качественной и безопасной воде в соответствии с нормами Европейского Союза.
- 14 ноября стало известно, что Европейский инвестиционный банк в сотрудничестве с Европейской комиссией выделит Украине грант в размере более 200 млн евро на восстановление водоснабжения.
