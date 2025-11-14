ЕИБ выделит более 200 млн евро Украине на водоснабжение и энергетику

75 млн евро из гранта ЕИБ предназначены для Министерства развития общин и территорий, еще 127 млн – для Нафтогаза

Фото пресс-службы Министерства развития общин и территорий

Европейский инвестиционный банк в сотрудничестве с Еврокомиссией выделит Украине грант в более 200 млн евро на восстановление водоснабжения и усиление энергетической устойчивости. Об этом сообщила пресс-служба ЕИБ.

75 млн евро предназначены для Министерства развития общин и территорий: 25 млн евро – на восстановление водоснабжения, еще 50 млн – на реконструкцию социального жилья.

Также 127 млн евро получит Группа Нафтогаз на импорт дополнительных объемов газа.