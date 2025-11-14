ЕИБ выделит более 200 млн евро Украине на водоснабжение и энергетику
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Европейский инвестиционный банк в сотрудничестве с Еврокомиссией выделит Украине грант в более 200 млн евро на восстановление водоснабжения и усиление энергетической устойчивости. Об этом сообщила пресс-служба ЕИБ.
75 млн евро предназначены для Министерства развития общин и территорий: 25 млн евро – на восстановление водоснабжения, еще 50 млн – на реконструкцию социального жилья.
Также 127 млн евро получит Группа Нафтогаз на импорт дополнительных объемов газа.
- Громады получат доступ к 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка на проекты по восстановлению.
- Европейский Союз в июле предоставил новый пакет поддержки Украины в размере около 600 млн евро.
