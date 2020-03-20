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Евро для населения. Шесть банков выкупили у НБУ наличные для касс

Евро для населения. Шесть банков выкупили у НБУ наличные для касс
20.03.2020, 09:43

При планируемомо объеме в 100 млн евро, банки выкупили 35 млн евро. На сегодня запланирован второй аукцион

19 марта Национальный банк Украины на первом аукционе по продаже наличного евро для обеспечения касс банков реализовал 35 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что для бесперебойной работы банковской системы в условиях карантина Нацбанк договорился с иностранными банками о поставках наличной валюты и ввел операции по подкреплению банков наличными долларами и евро.

На первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную НБУ планировал предоставить 100 млн евро. При этом получил заявки от шести банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

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В НБУ объясняют, что такие операции проводятся с помощью торгово-информационных систем, используемых банками и для операций на межбанковском валютном рынке.

Участвуют в торгах 10 банков с наибольшим объемом вкладов физлиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов на первый рабочий день текущего квартала (2 января): ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк», АКБ Південний.

На эти банки приходится более 80% от общего объема вкладов населения в иностранной валюте, уточняют в НБУ.

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По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, 19 марта регулятор уже начал пополнять кассы банков наличными в евро. Кроме того, НБУ работает с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию долларов.

"В любом случае у всех граждан есть возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", - отметил Чурий.

В НБУ подчеркивают, что операции по обмену наличной валюты на безналичную не влияют на объем международных резервов Украины.

Регулятор планирует проводить такие операции для устранения нехватки наличной валюты в банках. Следующая в объеме 100 млн евро запланирована на сегодня, 20 марта.

Регламент таких операций утвержден постановлением НБУ №35 от 19 марта, которое вступило в силу с даты утверждения.

Андреева Анна
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НБУ наличные продажа евро
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