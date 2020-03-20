Евро для населения. Шесть банков выкупили у НБУ наличные для касс

19 марта Национальный банк Украины на первом аукционе по продаже наличного евро для обеспечения касс банков реализовал 35 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что для бесперебойной работы банковской системы в условиях карантина Нацбанк договорился с иностранными банками о поставках наличной валюты и ввел операции по подкреплению банков наличными долларами и евро.

На первую операцию по обмену наличной валюты на безналичную НБУ планировал предоставить 100 млн евро. При этом получил заявки от шести банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НБУ объясняют, что такие операции проводятся с помощью торгово-информационных систем, используемых банками и для операций на межбанковском валютном рынке.

Участвуют в торгах 10 банков с наибольшим объемом вкладов физлиц в иностранной валюте с учетом сберегательных сертификатов на первый рабочий день текущего квартала (2 января): ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк», АКБ Південний.

На эти банки приходится более 80% от общего объема вкладов населения в иностранной валюте, уточняют в НБУ.

Читайте также: Карантин обвалил гривню. Будет ли доллар по 30 и как долго продлится паника. Разбор

По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, 19 марта регулятор уже начал пополнять кассы банков наличными в евро. Кроме того, НБУ работает с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию долларов.

"В любом случае у всех граждан есть возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами", - отметил Чурий.

В НБУ подчеркивают, что операции по обмену наличной валюты на безналичную не влияют на объем международных резервов Украины.

Регулятор планирует проводить такие операции для устранения нехватки наличной валюты в банках. Следующая в объеме 100 млн евро запланирована на сегодня, 20 марта.

Регламент таких операций утвержден постановлением НБУ №35 от 19 марта, которое вступило в силу с даты утверждения.