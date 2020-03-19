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НБУ проведет валютный аукцион по продаже евро

НБУ проведет валютный аукцион по продаже евро
19.03.2020, 11:18

Нацбанк закупил часть наличности в евро и договаривается о доставке долларов

20 марта Национальный банк Украины проведет аукцион по продаже евро, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что борются с дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении.

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"Договариваемся с контрагентами из США о доставке крупной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, у банков есть валютная ликвидность на корсчетах, но наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением. Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

  • В банках не хватает наличной валюты из-за повышенного, поэтому НБУ советует украинцам пользоваться онлайн-сервисами при валютно-обменных операциях.
  • С 18 марта ПриватБанк объявил о переводе валютообменных операций в онлайн на время остановки международного авиасообщения. Альфа-Банк также прекратил продажу наличной валюты и закрыл часть отделений.
  • 16 марта НБУ продал $238 млн из резервов. Курс колебался в пределах 26,55-26,70 грн за доллар. Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.
  • На прошлой неделе НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).

Андреева Анна
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Валютный аукцион НБУ наличные продажа евро
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