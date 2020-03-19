НБУ проведет валютный аукцион по продаже евро

20 марта Национальный банк Украины проведет аукцион по продаже евро, чтобы банки смогли обменять безналичную валюту на наличную. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что борются с дефицитом валютной наличности из-за перебоев в авиасообщении.

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"Договариваемся с контрагентами из США о доставке крупной партии в долларах. НБУ не печатает доллары и евро, поэтому надо подождать доставки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, у банков есть валютная ликвидность на корсчетах, но наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением. Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.