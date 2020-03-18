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ПриватБанк переводит обмен валют в онлайн

ПриватБанк переводит обмен валют в онлайн
18.03.2020, 10:51

ПриватБанк переводит валютообмен в онлайн на время остановки международного авиасообщения

С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Как отметили в банке, приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

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В ПриватБанке уточнили, что наличную валюту в кассах без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

"Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме", заявили в банке.

Тарасовский Юрий
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