Кто покупает валюту. НБУ назвал самых активных участников рынка

Национальный банк Украины 17 марта продал на межбанковском валютном рынке $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Спрос на валюту формируют украинские компании, заявляют НБУ.

"Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту", - отмечается в сообщении НБУ.

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Регулятор напомнил, что как и предусматривает режим плавающего валютного курса, НБУ не фиксирует его на определенном уровне и не меняет тренд, который определяется рынком.

В НБУ подчеркнули, что вводить валютные ограничения не планируют.

В прошлом году Нацбанк выкупил с рынка почти $8 млрд в резервы (чистая покупка).

"Поэтому сегодня мы имеем достаточное подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривни", - подчеркнули в НБУ.

По данным регулятора, в целом международные резервы Украины составляют около $25 млрд.

"Мы продолжим как проводить валютные интервенции при необходимости, так и выполнять обязательства по внешним долгам", - сказано в сообщении.