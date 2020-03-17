На межбанке доллар превысил 27 грн, а евро подешевел на 42 копейки

Во вторник, 17 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,98/27,01, к закрытию котировки составили 27,01/27,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,98, максимальные – 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,01, максимальные – 27,15.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0557/30,0864, к закрытию котировки составили 29,6353/29,7835.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3666/0,3672, к закрытию котировки составили 0,3596/0,3616.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"