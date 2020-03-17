Банковская система. Что сделал НБУ для минимизации влияния ограничений

Национальный банк Украины предпринимает меры для поддержания банковской системы, предотвращения и минимизации потенциального негативного воздействия ограничений, введенных в связи с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке утверждают, что банковская система устойчива, капитализирована и со значительным запасом ликвидности. И для поддержания состояния НБУ:

Сохраняет присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций; Поддерживает ликвидность банков с помощью стандартных инструментов рефинансирования; Откладывает внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности; Откладывает выездные проверки банков и других финучреждений на период чрезвычайных мер; Мониторит тенденции развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков; Откладывает стресс-тестирование банков.

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В НБУ отмечают, что при необходимости регулятор будет использовать дополнительные меры для поддержки банковской системы. В частности:

Снизит норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте. Временно снизит минимальный уровень LCR. Объявит внеочередные тендеры по поддержке ликвидности. Расширит критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Нацбанк также рекомендует банкам временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы сохранить дополнительный запас прочности.

Президент Зеленский предложил ужесточить карантин: закрыть рестораны, ТРЦ, метро, ограничить работу другого транспорта. Кабмин на внеочередном заседании вечером 16 марта одобрил эти предложения.

Нацбанк выдал банкам рекомендации на время карантина.

16 марта НБУ продал $238 млн из резервов. Курс колебался в пределах 26,55-26,70 грн за доллар. Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.

На прошлой неделе НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).