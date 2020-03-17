НБУ рекомендовал банкам снизить тарифы на дистанционные услуги

Национальный банк Украины разослал письмо с рекомендациями банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В НБУ подчеркивают, что банковская система работает и будет работать в обычном режиме, в том числе в регионах, в которых сегодня Верховная Рада введет чрезвычайное положение.
Для поддержания стабильности НБУ рекомендует:
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В Нацбанке отмечают, что финансовая система достаточно устойчива, имеет запас капитала и ликвидности и призывают не поддаваться вирусу паники.
В то же время НБУ призывает население соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными, которые потенциально могут быть носителем вируса. В НБУ рекомендуют по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безналичными расчетами.