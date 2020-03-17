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НБУ рекомендовал банкам снизить тарифы на дистанционные услуги

НБУ рекомендовал банкам снизить тарифы на дистанционные услуги
17.03.2020, 11:59

В НБУ отмечают, что банковская система работает в обычном режиме, а финучреждения должны обеспечить бесперебойное предоставление услуг всем клиентам

Национальный банк Украины разослал письмо с рекомендациями банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ подчеркивают, что банковская система работает и будет работать в обычном режиме, в том числе в регионах, в которых сегодня Верховная Рада введет чрезвычайное положение.

Для поддержания стабильности НБУ рекомендует:

  1. Обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров.
  2. Временно снизить тарифы на дистанционные / безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.
  3. Проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.
  4. Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть по возможности дистанционную работу персонала; четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

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В Нацбанке отмечают, что финансовая система достаточно устойчива, имеет запас капитала и ликвидности и призывают не поддаваться вирусу паники.

В то же время НБУ призывает население соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными, которые потенциально могут быть носителем вируса. В НБУ рекомендуют по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безналичными расчетами.

  • Ранее сообщалось, что в кассах банков не хватает валюты. НБУ советует покупать онлайн.
  • 16 марта НБУ продал $238 млн из резервов. Курс колебался в пределах 26,55-26,70 грн за доллар. Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса и дальше.
  • На прошлой неделе НБУ продал $981,6 млн для поддержания курса гривни. На данный момент международные резервы Украины превышают $25 млрд (было $26,6 млрд на начало марта).
Андреева Анна
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безналичные расчеты НБУ дистанционные услуги
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