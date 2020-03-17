Альфа-Банк прекратил продажу наличной валюты и закрыл часть отделений

Альфа-Банк Украина останавливает продажу валюты в своих отделениях. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
При этом банк продолжит покупать валюту у населения. В сообщении отмечается, что клиенты могут обменять валюту в онлайн.
В банке поясняют, что приняли такое решение "в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты".
Также Альфа-Банк приостанавливает выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных). При этом операции с наличным евро остаются без изменений.
Кроме того банк закрывает часть отделений в связи с карантином в Украине. Перечень отделений доступен на его сайте.
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