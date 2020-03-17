Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Альфа-Банк прекратил продажу наличной валюты и закрыл часть отделений

Альфа-Банк прекратил продажу наличной валюты и закрыл часть отделений
17.03.2020, 12:06

В Альфа-Банке остановили продажу наличной валюты в связи с повышенным спросом. Ряд отделений ушли на карантин

Альфа-Банк Украина останавливает продажу валюты в своих отделениях. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

При этом банк продолжит покупать валюту у населения. В сообщении отмечается, что клиенты могут обменять валюту в онлайн.

В банке поясняют, что приняли такое решение "в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты".

Также Альфа-Банк приостанавливает выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных). При этом операции с наличным евро остаются без изменений.

Кроме того банк закрывает часть отделений в связи с карантином в Украине. Перечень отделений доступен на его сайте.

  • Нацбанк призвал украинцев покупать валюту онлайн из-за нехватки налички. Регулятор пояснил, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
  • Начиная с прошлой недели НБУ продал $1,2 млрд из резервов, чтобы поддержать курс гривни и удовлетворить спрос на валютном рынке. Всего за четыре дня гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев.

Читайте также: Коронавирус бьет по гривне и сжигает резервы НБУ. Все плохо? Прогноз курса до 20 марта

Кучук Марина
Напишите нам
курс гривни альфа-банк покупка валюты продажа валюты
Комментарии
Последние новости
 