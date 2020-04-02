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Шмыгаль заявил о “позитивном сигнале” от МВФ: деньги ждут в ближайшее время

Шмыгаль заявил о “позитивном сигнале” от МВФ: деньги ждут в ближайшее время
02.04.2020, 18:59

По словам премьера Шмыгаля, вслед за траншем МВФ Украина получит помощь от Всемирного банка

Кабинет министров получил позитивный сигнал от Международного валютного фонда (МВФ) и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с руководством Американской торговой палаты в Украине.

Кроме того, ожидается финансовая помощь от Всемирного банка, добавил премьер.

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Шмыгаль отметил, что правительство сотрудничает с бизнесом и понимает, что нужно для его поддержки, в частности, речь идет о кредитных программах и уменьшении налоговой нагрузки. По его словам, сейчас ведется работа над расширением программы кредитования “5-7-9”, а также над созданием “быстрых рабочих мест” в различных отраслях.

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Марина Кучук
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МВФ Денис Шмыгаль
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