Резервов недостаточно, чтобы противостоять кризису, нужен МВФ - Совет НБУ

Национальному банку (НБУ) не хватит имеющихся на начало марта $26,6 млрд резервов для самостоятельного противостояния финансовому кризису, аналогичному кризису 2008 года. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд – это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", – написал Данилишин в Facebook.

Он добавил, что международные резервы НБУ составляют 70-80% от композитного индикатора МВФ, то есть по этому индикатору они выглядят несформированными.

Так, возрастает значение сотрудничества Украины с международными кредиторами – МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом, констатировал глава Совета НБУ. По его мнению, правительство должно принять программу антикризисных мер, как это сделал Кабмин во время кризиса 2008 года.

Данилишин отметил, что сглаживание курсовых колебаний Нацбанком при панических настроениях на валютном рынке является важной составляющей обеспечения стабильности гривни, но требует наличия достаточных резервов.

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За три дня, начиная с 10 марта, НБУ продал $820 млн для поддержания курса гривни, но он продолжает падать. Сегодня регулятор продал еще $64 млн.

11 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина на пороге мирового кризиса, но входит в него более сильной, чем в 2008 году.