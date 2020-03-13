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Резервов недостаточно, чтобы противостоять кризису, нужен МВФ - Совет НБУ

Резервов недостаточно, чтобы противостоять кризису, нужен МВФ - Совет НБУ
13.03.2020, 18:16

Глава Совета НБУ Данилишин заявил, что Украине нужна "программа антикризисных мер" и сотрудничество с МВФ

Национальному банку (НБУ) не хватит имеющихся на начало марта $26,6 млрд резервов для самостоятельного противостояния финансовому кризису, аналогичному кризису 2008 года. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд – это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", – написал Данилишин в Facebook.

Он добавил, что международные резервы НБУ составляют 70-80% от композитного индикатора МВФ, то есть по этому индикатору они выглядят несформированными.

Так, возрастает значение сотрудничества Украины с международными кредиторами – МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом, констатировал глава Совета НБУ. По его мнению, правительство должно принять программу антикризисных мер, как это сделал Кабмин во время кризиса 2008 года.

Данилишин отметил, что сглаживание курсовых колебаний Нацбанком при панических настроениях на валютном рынке является важной составляющей обеспечения стабильности гривни, но требует наличия достаточных резервов.

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Кучук Марина
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