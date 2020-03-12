Ажиотаж спал. НБУ продал на аукционе валюты меньше, чем предлагал

12 марта на открытии межбанковского валютного рынка Национальный банк продал $76 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок со стороны участников рынка составлял $86,4 млн, из которых удовлетворены заявки на $75,9 млн", - говорится в сообщении.
Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн/$.
В НБУ подчеркивают, что располагают достаточным запасом прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных беспокойством участников финансовых рынков из-за распространения коронавируса. Международные резервы Украины превышают $26 млрд, что позволяет при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.
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