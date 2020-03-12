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Ажиотаж спал. НБУ продал на аукционе валюты меньше, чем предлагал

Ажиотаж спал. НБУ продал на аукционе валюты меньше, чем предлагал
12.03.2020, 12:14

Предложение превысило спрос почти в два с половиной раза: вместо заявленных $200 млн, НБУ продал около $76 млн

12 марта на открытии межбанковского валютного рынка Национальный банк продал $76 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок со стороны участников рынка составлял $86,4 млн, из которых удовлетворены заявки на $75,9 млн", - говорится в сообщении.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн/$.

В НБУ подчеркивают, что располагают достаточным запасом прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных беспокойством участников финансовых рынков из-за распространения коронавируса. Международные резервы Украины превышают $26 млрд, что позволяет при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

  • По данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на рынке $150 млн, при этом продал максимальный объем валюты с начала года - $307,2 млн. Таким образом, в целом за неделю было потрачено на поддержку гривни $157,2 млн. Подробнее о ситуации на валютном рынке в комментарии НБУ здесь.
  • После обвала 9 марта мировых финансовых рынков, 10 марта Нацбанк продал на межбанке $250 млн.
  • 11 марта Нацбанк для поддержания гривни продал около $350 млн.

Читайте также: Финансовый кризис и Украина. Как не повторить ошибок прошлого, которые стоили 500 млрд

Андреева Анна
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НБУ курс гривни курс доллара валютная интервенция
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