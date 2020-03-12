НБУ сегодня готов потратить $200 млн для поддержки гривни

12 марта Национальный банк Украины проведет валютный аукцион, на котором готов продать до $200 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сегодня, 12 марта 2020, объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривну. Объем аукциона - до 200 млн долл. США", - говорится в объявлении.

По данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на рынке $150 млн, при этом продал максимальный объем валюты с начала года - $307,2 млн. Таким образом, в целом за неделю было потрачено на поддержку гривни $157,2 млн. Подробнее о ситуации на валютном рынке в комментарии НБУ здесь.

После обвала 9 марта мировых финансовых рынков, 10 марта Нацбанк продал на межбанке $250 млн.

11 марта Нацбанк для поддержания гривни продал около $350 млн.

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