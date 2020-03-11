Для поддержания курса НБУ продал $350 млн

11 марта Национальный банк для сглаживания курсовых колебаний продал около $350 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В Нацбанке считают, что ажиотаж на валютном рынке связан скорее с психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса. При этом отмечают, что по экономическим показателям его влияние на Украину является нейтральным. "В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - уточняют в НБУ.
В Нацбанке подчеркивают, что располагают достаточным запасом прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса. Международные резервы превышают $26 млрд, что позволяет при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты, отмечают в НБУ.
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