Для поддержания курса НБУ продал $350 млн

11 марта Национальный банк для сглаживания курсовых колебаний продал около $350 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке считают, что ажиотаж на валютном рынке связан скорее с психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса. При этом отмечают, что по экономическим показателям его влияние на Украину является нейтральным. "В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - уточняют в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что располагают достаточным запасом прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса. Международные резервы превышают $26 млрд, что позволяет при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты, отмечают в НБУ.

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По данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на рынке $150 млн, при этом продал максимальный объем валюты с начала года - $307,2 млн. Таким образом, в целом за неделю было потрачено на поддержку гривни $157,2 млн. Подробнее о ситуации на валютном рынке в комментарии НБУ здесь>>>

Подробнее о ситуации на валютном рынке в комментарии НБУ здесь>>> После обвала 9 марта мировых финансовых рынков, 10 марта Нацбанк за первые 30 минут продал $150 млн.

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