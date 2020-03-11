Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Для поддержания курса НБУ продал $350 млн

Для поддержания курса НБУ продал $350 млн
11.03.2020, 20:21

В Нацбанке отмечают, что спрос на валюту существенно превышает предложение

11 марта Национальный банк для сглаживания курсовых колебаний продал около $350 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке считают, что ажиотаж на валютном рынке связан скорее с психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса. При этом отмечают, что по экономическим показателям его влияние на Украину является нейтральным. "В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - уточняют в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что располагают достаточным запасом прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса. Международные резервы превышают $26 млрд, что позволяет при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты, отмечают в НБУ.

Читайте также: Финансовый кризис и Украина. Как не повторить ошибок прошлого, которые стоили 500 млрд

  • По данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на рынке $150 млн, при этом продал максимальный объем валюты с начала года - $307,2 млн. Таким образом, в целом за неделю было потрачено на поддержку гривни $157,2 млн. Подробнее о ситуации на валютном рынке в комментарии НБУ здесь>>>
  • После обвала 9 марта мировых финансовых рынков, 10 марта Нацбанк за первые 30 минут продал $150 млн.

Читайте также: Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

Андреева Анна
Напишите нам
курс валют НБУ валютная интервенция курс гривни
Комментарии
Последние новости
 