Поддержка курса. НБУ продал треть запланированной суммы по 26,03 грн/$

13 марта Национальный банк Украины (НБУ) проводит валютный аукцион, на котором уже продал $63,7 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что при общем объеме заявок со стороны участников рынка в размере $98,1 млн, удовлетворены заявки на $63,7. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,03 грн/$, что на 22 копейки больше вчерашнего средневзвешенного курса.

Ранее НБУ объявил, что сегодня готов продать $200 млн.

По данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на рынке $150 млн, при этом продал максимальный объем валюты с начала года - $307,2 млн. Таким образом, в целом за неделю было потрачено на поддержку гривни $157,2 млн. Подробнее о ситуации на валютном рынке в комментарии НБУ здесь.

После обвала 9 марта мировых финансовых рынков, 10 марта Нацбанк продал на межбанке $250 млн. 11 марта Нацбанк для поддержания гривни продал около $350 млн. На аукционе 12 марта было продано $76 млн, позже НБУ вышел на межбанк и продал еще 150 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн/$.

12 марта НБУ решил поддержать экономику и снизил учетную ставку до 10% годовых.

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