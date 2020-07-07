Международные резервы Украины выросли до уровня 2012 года

За месяц золотовалютные резервы выросли более чем $3 млрд

На 1 июля международные резервы Украины превысили $28,5 млрд (в эквиваленте), что на 12,4% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ отмечают, что последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года. Рост резервов регулятор связывает с поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, а также с наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке.

НБУ выделяет такие факторы, повлиявшие на динамику резервов в июне:

1) поступления международного финансирования и операции правительства по управлению госдолгом. Первый транш от МВФ составил $1,5 млрд специальных прав заимствований (SDR) или почти $2,08 млрд по новой программе Stand-By; связанное официальное финансирование от Евросоюза - 500 млн евро. Кроме этого, правительство разместило ОВГЗ, номинированные в валюте, на 353,3 млн евро. При этом на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте направлены почти $1,2 млрд (в эквиваленте);

2) операции НБУ на межбанке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому Нацбанк выкупал избыток и пополнял резервы. В июне НБУ выкупил $1155 млн. Интервенции по продаже валюты не проводились;

3) переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $154 млн (в эквиваленте).

В НБУ отмечают, что объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта и этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

На 1 мая международные резервы превысили $25,69 млрд, а на 1 июня они сократились до $25,37 млрд (в эквиваленте).

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Анна Андреева

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