Поможет избежать дефолта: в США достигли соглашения по поводу предела госдолга

Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США по поводу предела государственного долга. Это позволит стране избежать дефолта. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отметил президент, достижение соглашения является важным шагом, который сократит расходы и защитит критически важные программы для работников, продолжит развивать экономику и позволит избежать дефолта.

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"Соглашение является компромиссом, а это значит, что не все получают то, что хотят. Такова ответственность управления. Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", – добавил Байден.