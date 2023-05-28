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Допоможе уникнути дефолту: у США досягли угоди щодо межі держборгу

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 13:59
Допоможе уникнути дефолту: у США досягли угоди щодо межі держборгу - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу. Це дозволить країні уникнути дефолту. Про це інформує пресслужба Білого дому.

Як відзначив президент, досягнення угоди є важливим кроком, який скоротить витрати та захистить критично важливі програми для працівників, а також продовжить розвивати економіку й дозволить уникнути дефолту.

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"Угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть. Така відповідальність управління. Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць", – додав Байден.

  • Державний борг США досяг ліміту в розмірі $31,4 трлн ще на початку 2023 року. Завдяки екстраординарним заходам Міністерства фінансів уряд США отримав ще кілька місяців на те, щоб домовитися з Конгресом. Та якщо ліміт не підняти, США врешті-решт можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом.
  • Чвари в Конгресі довкола державного боргу відбуваються часто. Востаннє межу державного боргу Конгрес підіймав у грудні 2021 року.
  • У більшості випадків їх вдавалося завершити, перш ніж вони встигали обвалити ринки. Але не завжди: у 2011 році політична боротьба призвела до того, що Standard & Poor's вперше в історії погіршило кредитний рейтинг США, що похитнуло фінансові ринки.
Наталія Софієнко
держборг сшаеокноміка США
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