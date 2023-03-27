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Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов за счет грантов

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 11:49
Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов за счет грантов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

По состоянию на 28 февраля 2023 г. государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или $116,01 млрд.

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В феврале сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд гривень и в долларовом эквиваленте на $0,59 млрд.

В феврале Украина не получала больших кредитов. Дефицит госбюджета в основном финансировался за счет грантов.

По данным НБУ, на валютные счета правительства за февраль поступило $2,4 млрд.

Из этой суммы $2,1 млрд получено от Всемирного банка, в том числе $1,2 млрд — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); $330 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

  • Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7. Эта отсрочка будет производиться в течение периода действия программы МВФ, которая завершается в 2027 году.
Наталія Софієнко
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