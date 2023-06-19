Советник Зеленского предлагает погасить госдолг тем, что "отберем у России"

Внештатный советник президента Олег Устенко заявил, что Украина может рассчитывать на погашение государственного долга за счет России. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

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"Долги мы сможем перекрывать частью того, что отберем у России. Не мы виноваты – они виноваты в этих долгах, которые мы наделали, и они их должны платить потом", – сказал Устенко.



По его словам, сумма замороженных на Западе российских активов в разы превышает стоимость госдолга Украины.

"У нашего агрессора арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд номенклатуры, то есть полтриллиона долларов. А долгов у нас – в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать", – сказал Устенко.

Он уверен, что государственный долг не будет главной проблемой для Украины. После войны состоится кредиторская конференция, на которой этот вопрос будет рассматриваться.

"Нужно ли их реструктуризировать, нужно ли их полностью платить, на каких условиях, в течение какого периода времени – все эти вопросы можно решить", – сказал Устенко.