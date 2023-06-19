Советник Зеленского предлагает погасить госдолг тем, что "отберем у России"
Внештатный советник президента Олег Устенко заявил, что Украина может рассчитывать на погашение государственного долга за счет России. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона.
По его словам, сумма замороженных на Западе российских активов в разы превышает стоимость госдолга Украины.
"У нашего агрессора арестовано $350 млрд золотовалютных резервов и $150 млрд номенклатуры, то есть полтриллиона долларов. А долгов у нас – в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать", – сказал Устенко.
Он уверен, что государственный долг не будет главной проблемой для Украины. После войны состоится кредиторская конференция, на которой этот вопрос будет рассматриваться.
"Нужно ли их реструктуризировать, нужно ли их полностью платить, на каких условиях, в течение какого периода времени – все эти вопросы можно решить", – сказал Устенко.
- Государственный и гарантированный государством долг Украины составляет $124,3 млрд в валютном эквиваленте и будет увеличиваться по причине крупных кредитов, которые Украина получает как финансовую помощь.
- По итогам 2022 года отношение госдолга Украины к ВВП составило 78,4%. По базовому прогнозу МВФ в среднесрочной перспективе это соотношение должно стабилизироваться на уровне 100%, в долгосрочной перспективе – снизиться менее чем до 80%.
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