Bloomberg: Єврокомісія готує законопроєкт "зроблено в ЄС"

Євросоюз має намір запропонувати низку нових умов, щоб забезпечити пріоритет місцевих компаній. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на законопроєкт, який агентство назвало "зроблено в Європі".

У січні Єврокомісія планує оприлюднити нові правила, які підпорядкують ключові іноземні інвестиції на понад 100 млн євро суворим умовам щодо обміну технологіями, найму місцевих працівників та створення спільних підприємств з європейськими компаніями.

"Поєднання високих цін на енергоносії, необхідності масштабних інвестицій у декарбонізацію та недобросовісної глобальної конкуренції ставить енергоємні галузі промисловості у невигідне становище з погляду конкуренції, і спостерігаються все більші ознаки промислового спаду", – йдеться у проєкті.

Також документ пропонує суворі нові правила для держав ЄС щодо держзакупівель: найнижча ціна більше не буде єдиним критерієм. Наприклад, під час купівлі нових автобусів вимагатиметься, щоб вони мали мінімальний відсоток вмісту європейського походження, з деякими винятками для країн, які мають угоду про вільну торгівлю з блоком.

Крім цього, проєкт передбачає створення "центрів накопичення запасів" для імпортованої критичної сировини.